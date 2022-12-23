Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Kaza saat 19.30 sıralarında D-100 yolu Beylikbağı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Vedat Güler yönetimindeki otomobil, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerleri aşarak istinat duvarına çarptı.

Kazada, Vedat Güler ve kuzeni Yusuf Güler yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralanan 2 kişiyi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazadan yara almadan kurtulan ve adı öğrenilemeyen bir kişi, kuzen olan 2 arkadaşının kendisini Gebze otogarından aldığını belirterek, "Nasıl oldu anlayamadık, kırmızı renkli bir otomobil aracımızı sıkıştırınca kaza yaptık" dedi.