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Otobüsün bagajında elektrikli fırın içinde 1 kilo 632 gram esrar ele geçirildi

Otobüsün bagajında elektrikli fırın içinde 1 kilo 632 gram esrar ele geçirildi
26.01.2022 10:28

OTOMATİK OYNAT

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Adana polisi otobüsün bagajında elektrikli fırın içinde 1 kilo 632 gram esrar ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Adana Merkez Otogarı’nda önlem alan ekipler, Diyarbakır’dan gelip Antalya’ya giden otobüste hassas burunlu narkotik köpeği ‘Aşil’ ile arama yaptı. Aşil, otobüsün bagajındaki elektrikli fırına tepki verdi. Polis, metal korumasını açtığı fırının içerisinde 4 paket halinde 1 kilo 632 gram esrar ele geçirdi.

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