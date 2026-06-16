Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 12:01

Antalya'nın Serik ilçesi Yaşar Uçar Caddesi üzerinde dün akşam saat 18.30 sıralarında akıllara durgunluk veren planlı bir silahlı saldırı meydana geldi. Alışveriş için gittiği pastaneden eşine yaş pasta alan Mehmet Kadir Ergenci, yol kenarında kendisini bekleyen aracına doğru hareket ettiği sırada dehşeti yaşadı.

Saldırganın rahat tavırlarla arkadan yaklaştığı o infaz girişimi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Eşinin Gözleri Önünde Kurşun Yağdırdı

Daha önceden aralarında net bir husumet olduğu öğrenilen ve birbirlerini tanıyan A.B., bir süredir adım adım takip ettiği Mehmet Kadir Ergenci'ye arkasından sessizce sokuldu. Belinden çıkardığı tabancayla Ergenci'nin bacaklarına doğru üst üste ateş etmeye başlayan saldırgan, sokaktaki sakinliği bir anda bozdu.

Bacağına isabet eden kurşunların ardından can havliyle arkasına dönen ve saldırganın üzerine yürümek isteyen Ergenci, daha fazla dayanamayarak yere yığıldı. Kaldırım üzerinde kaçmaya yeltenen gözü dönmüş saldırgan A.B., kurbanının yere düştüğünü görünce arkasına dönerek yerde yatan adama tekrar acımasızca ateş etti.

Ergenci'nin Eşi Silahlı Saldırganın Peşinden Koştu!

Kocasının güpegündüz, gözlerinin önünde vurulduğunu gören ve araç içerisinde bekleyen Ergenci'nin eşi, bir saniye bile tereddüt etmeden arabadan fırladı. Silah seslerine ve namludan çıkan kurşunlara aldırış etmeyen acılı kadın, kaçan şüpheli A.B.'nin peşinden metrelerce koştu.

Saldırganın ara sokaklara girerek izini kaybettirmesi üzerine olay yerine geri dönen çaresiz kadın, çevredeki vatandaşlardan feryat ederek yardım istedi. İhbarla birlikte bölgeye hızla intikal eden sağlık ekipleri, bacaklarından 4 kurşunla yaralanan Ergenci'yi ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocukların Dehşet Saçan Panik Anı Kamerada

Olay yerinde detaylı inceleme başlatan Antalya polisi, kaçan pusu şüphelisi A.B.'yi yakalamak için ilçede adeta abluka kurdu. Öte yandan basına yansıyan net güvenlik kamerası kayıtlarında tüyler ürperten bir detay daha göze çarptı. Ergenci'nin vurularak yere düştüğü esnada, hemen yan tarafta park halinde duran başkasına ait başka bir araçtaki çocukların, silah sesleri ve saldırgandan korkarak panik içinde araçtan inip kaçtığı anlar yürekleri ağza getirdi.