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Ölüm nedenini fizikçiler belirleyecek!
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Ölüm nedenini fizikçiler belirleyecek!

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 00:01 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 00:01

29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in sır ölümü tekrar gündeme geldi. İzmir'den İstanbul'a gelen genç kadın sevgilisiyle kaldığı pansiyonun balkonundan düşmüştü. İlk günden bu yana kızlarının ölümünden şüphe duyan ailesi bu olayda erkek arkadaşının parmağı olabileceğini öne sürüyordu. Yargıtaya taşınan dosya ile ilgili dikkat çekici gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında verilen beraat kararının bozulmasını talep etti. Aynı zamanda genç hemşirenin nasıl öldüğüne fizikçiler karar verecek.

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