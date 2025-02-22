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Okey masasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Okey masasında silahlı kavga: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 20:29 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 20:29

Kocaeli Kavaklı Mahallesi'nde, okey sayısı ile dalga geçildiğini düşünen şahıs, arkadaşıyla tartışarak silah çekti. Kavgayı ayırmaya çalışan lokal ocakçısı, tabancadan çıkan kurşunun kafasını sıyırmasıyla yaralandı.

Kocaeli'de okey sayısı ile dalga geçildiğini düşünen şahıs, yan masada oturan arkadaşına silah çekti. Olayı ayırmaya çalışan lokal ocakçısı tabancadan çıkan kurşunun kafasını sıyırması ile yaralandı.

Olay, Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi'nde bulunan Seka Doğan Spor Kulübü Lokali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı okey masalarında oturan 2 kişi arasında yanlış anlaşılmaya dayalı tartışma çıktı. İsmi Salih Ç., olduğu öğrenilen şahıs, okey puanıyla dalga geçildiğini düşündüğü arkadaşı Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı. Lokalde başlayan tartışma dışarı taşındı. Tartışmanın alevlenmesi ile Salih tabancasını çıkarırken, bir vatandaş ise eliyle silaha müdahale etti. Ateş alan kurşun, o sırada kavgayı ayırmaya çalışan Yaşar K., isimli lokal ocakçısının kafasını sıyırdı. Salih Ç., olay yerinden kaçarken, hafif yaralanan ocakçı ise hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

OKEY SAYISI İLE DALGA GEÇİLDİĞİNİ SANDI

Olayı gören vatandaşlar, "Taraflar yan yana ayrı masalarda oturuyor. Şahıslardan biri okey sayısını söylerken, silah çeken kişi kendisi ile dalga geçildiğini sanıyor. Sonra dışarı çıkıyorlar, tartışma oluyor. Şahıs silahını çekerken biri elini vuruyor, o sırada silah ateş alıyor. Ocakçının da başını sıyırıyor. Ocakçı ve kavga edenler 50 yaşlarında. Silah çeken şahıs kaçtı. Yaralı arkadaşımız ise hastaneye götürüldü" dedi.

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