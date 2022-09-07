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Öfkeli kadın tartıştığı adama sopayla vurdu kendisini engellemeye çalışan adama ise tokat attı

Öfkeli kadın tartıştığı adama sopayla vurdu kendisini engellemeye çalışan adama ise tokat attı
07.09.2022 11:40 - Son Güncelleme: 07.09.2022 11:40

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Kayseri'de bir kadının eline aldığı sopa ile bir erkeğin kafasına vurduğu, kendisini engellemeye çalışan adama da tokat attığı anlar kameraya yansıdı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kadın, yaşanan tartışmanın ardından sinir krizine girdi. Bu sırada kendisinden kaçarak bir dükkana sığınan adamın çıktığını gören kadın, koşarak yakaladığı şahsın kafasına sopayla vurdu. Neye uğradığını şaşıran adam koşarak uzaklaşırken, siniri geçmeyen kadın, kendisini engelleyen bir adama da bağırarak tokat attı. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

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