Nusaybin’de TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Mardin’in nusaybin ilçesinde tır ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzeri, hastane kavşağında meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 27 AKN 31 plakalı TIR ile 47 H 0403 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.