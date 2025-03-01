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Nusaybin’de TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
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Nusaybin'de TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 23:54 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 23:54

Mardin’in nusaybin ilçesinde tır ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzeri, hastane kavşağında meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 27 AKN 31 plakalı TIR ile 47 H 0403 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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