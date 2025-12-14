Kontrolden çıkan otomobil önce bir otomobile sonra alt geçit duvarına çarptı:1 yaralı

PODCAST CANLI YAYIN
Antalya’nın Serik ilçesinde D400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Antalya-Alanya D400 karayolu Dikmen Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Davut E. yönetimindeki 07 DE 907 plakalı Porsche marka lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan R.A. idaresindeki 07 ABG 866 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, alt geçidin duvarlarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Davut E.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

