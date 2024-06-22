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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024, 22:41 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024, 22:41

Nevşehir'de silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde daha önceden aralarında husumet olan şahıslar arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Kavgada baba ve oğlu ölürken, bir kişi de ağır yaralandı.

Daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Recep D. ile Hamza Taş, oğlu Şahin Taş ve yeğeni Murat Taş Derinkuyu ilçe girişinde karşılaştı.
Yol üstünde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Recep D. yanında bulundurduğu tabanca ile karşı taraftakilere ateş etti.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Baba Hamza Taş olay yerinde yaşamını yitirirken, ambulansla hastaneye sevk edilen oğlu Şahin Taş da yolda hayatını kaybetti. Murat Taş ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Hamza Taş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Derinkuyu İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olay yerinden aracıyla ayrılan Recep D.'nin ise İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

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