Nevşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 14 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir Çardak Yolu Cezaevi Mevkii'nde meydana gelen kazada; N.M.Ö. idaresindeki 06 DDP 418 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile İ.İ. idaresindeki 33 ADG 071 plakalı BMW marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 araçta bulunan 14 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi ambulanslar ile kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Araçlarda çekici ile kaldırıldı. Öte yandan; 33 plakalı aracın içinde bulunan kişilerin Mersin'den Kapadokya Bölgesini gezmeye geldikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.