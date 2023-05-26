Nesli tehlike altında bulunan yediuyur Bolu'da görüntülendi

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir elektrik panosunun içinde nesli tehlike altında bulunan yediuyur görüldü. Görülmesi en zor canlılardan biri olarak bilinen yediuyur, Bolu’nun Göynük ilçesinde bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Çaylak köyündeki elektrik panosunda sayaç okumak için panoyu açan vatandaş, panonun içerisinde bir hayvan olduğunu fark etti. Daha sonra bu hayvanın yediuyur olduğunu anlayan vatandaş, telefonunu çıkarak yediuyuru görüntüledi. Vatandaş bir süre sonra, "Biz seni daha fazla rahatsız etmeyelim" diyerek panoyu kapattı.