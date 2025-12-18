PODCAST CANLI YAYIN
Kastamonu'da evinde silahla vurulmuş halde bulunan orman muhafaza memuru öldü

Kastamonu'da evinde silahla vurulmuş halde bulunan orman muhafaza memuru öldü

Kastamonu'da evinde silahla kendini vuran orman muhafaza memuru hayatını kaybetti.

Olay, Saraçlar Mahallesi Halime Çavuş Caddesi'ndeki Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Orman Muhafaza Memuru Hasan B., evinde silahla kendini vurdu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hasan B., kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Bunlar da Var

Ordu Ünye'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
Ordu Ünye'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
Adıyaman Kahta’da ölümlü traktör kazası! - Video
Adıyaman Kahta’da ölümlü traktör kazası! - Video
Önce kaçırdı sonra attı | HATTRİCK: Çaykur Rizespor 3 - 1 Gaziantep FK | Halil Dervişoğlu
Önce kaçırdı sonra attı | HATTRİCK: Çaykur Rizespor 3 - 1 Gaziantep FK | Halil Dervişoğlu
GOL: Çaykur Rizespor 1 - 0 Gaziantep FK | Halil Dervişoğlu
GOL: Çaykur Rizespor 1 - 0 Gaziantep FK | Halil Dervişoğlu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle