Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 20.00 sıralarında Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.B.S. idaresindeki 06 V 1273 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile D.K. yönetimindeki 27 AEL 267 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.S.Ç. ile N.E.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

