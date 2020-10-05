Muğla'da dehşete düşüren olay! İnşaat malzemeleri arasında bulundu

Muğla Dalaman'da bulunan boş bir arsadaki inşaat malzemelerinin üzerine bırakılan çantanın içinden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bebek cesedini bırakan kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde boş arsadaki inşaat malzemelerinin üzerine bırakılan çantada yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Merkez Mahallesi Damla Sokak'taki inşaatta çalışan işçilerden biri, duvar kalıplarını almaya gittiğinde malzemelerin üzerinde bir çanta olduğunu fark etti. Çantayı açtığında hareketsiz duran bebekle karşılaşan işçi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekibi, bir günlük olduğu tahmin edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını araştıran polis ekipleri, bebek cesedini bırakan kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.