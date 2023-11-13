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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023, 13:17 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023, 15:15

Muğla Ortaca'da sel! Tatilciler korku dolu anlar yaşadı

Muğla Ortaca Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, yüksek kesimlerden inen sellerle birleşerek sel felaketine yol açtı. Yollar sular altında kalırken, sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi. Tatilcilerin mahsur kaldığı bölgeden 15 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi.

Ortaca'nın Gökbel Mahallesi'nin Kargıcak Koyu'nda bugün saat 11.00 sırasında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi. Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı.

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