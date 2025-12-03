PODCAST CANLI YAYIN
Mersin'de TIR faciası: 5 keçi telef oldu!

Mersin'de TIR faciası: 5 keçi telef oldu!

Mersin'in Erdemli ilçesinde freni boşalan TIR hızla yokuş aşağı gelerek önce direğe, ardından bir otomobile çarparak tadilattaki fırına vurdu. TIR'ın kasasındaki tonluk mermer ise 80 metre aşağı yuvarlanarak bir ağıldaki 5 keçinin telef olmasına neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesin'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki mermer yüklü 31 EY 697 plakalı TIR, yokuş aşağı seyrederken mahalle içinde freni boşaldı. Sürücüsünün hakimiyetini keybettiği TIR önce bir elektrik direğine ardından bir otomobile çarpıp tadilatta olduğu öğrenilen fırna vurup duvarını yıktı. Ön kısmı fırına giren TIR'ın kasasındaki tonluk mermer ise yaklaşık 80 metre aşağı yuvarlanıp çarptığı bir ağıldaki 5 keçiyi telef etti. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaparken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bunlar da Var

GOL: Rizespor 5 - 0 Pendikspor | Antonio Augusto
GOL: Rizespor 5 - 0 Pendikspor | Antonio Augusto
RİZEDE GOL YAĞMURU: Rizespor 3 - 0 Pendikspor | Valentin Mihaila
RİZEDE GOL YAĞMURU: Rizespor 3 - 0 Pendikspor | Valentin Mihaila
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle