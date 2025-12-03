Mersin'de TIR faciası: 5 keçi telef oldu!

Olay, ilçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesin'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki mermer yüklü 31 EY 697 plakalı TIR, yokuş aşağı seyrederken mahalle içinde freni boşaldı. Sürücüsünün hakimiyetini keybettiği TIR önce bir elektrik direğine ardından bir otomobile çarpıp tadilatta olduğu öğrenilen fırna vurup duvarını yıktı. Ön kısmı fırına giren TIR'ın kasasındaki tonluk mermer ise yaklaşık 80 metre aşağı yuvarlanıp çarptığı bir ağıldaki 5 keçiyi telef etti. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaparken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.