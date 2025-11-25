PODCAST CANLI YAYIN
Muğla Çine-Yatağan karayolunda kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Muğla Çine-Yatağan karayolunda kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Aydın-Muğla karayolunda meydana gelen iki TIR’ın karıştığı kazada sürücüler yaralandı. Yaralılardan birisinin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Kaza saat 16.30 sıralarında Yatağan Çakırlar mevkiinde meydana geldi. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza, 35 COY 574 plakalı TIR'ın yol kenarında arızadan dolayı bekleyen 43 ABL 380 plakalı yarı römorku başka bir TIR'a çarpması sonrası meydana geldi. Kazada TIR sürücüleri yaralanırken, Ayhan Gönden isimli TIR sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Aydın-Muğla karayolunda ulaşım durdu. Bir süre sonra ulaşım tek şeritten verilirken, sürücüler 3 saattir yolun açılmasını beklediklerini belirterek cep telefonları ile çektikleri videoda yetkililere setim ettiler.

Bunlar da Var

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik iddiasıyla suç duyurusu
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik iddiasıyla suç duyurusu
İstanbul’da hortum! İşte o anlar
İstanbul’da hortum! İşte o anlar
Orhangazi’de ters şerit kazası kamerada!
Orhangazi’de ters şerit kazası kamerada!
Kağıthane’de eski eş vahşeti! Silahla başından vurup öldürdü!
Kağıthane’de eski eş vahşeti! Silahla başından vurup öldürdü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle