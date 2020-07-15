Müge Anlı'nın şoke olduğu kayıp Süleyman Akbaba olayında son dakika gelişmesi! TEM otoyolu kenarında cesedi bulundu!

15.07.2020 16:16

Müge Anlı'nın araştırdığı Süleyman Akbaba'dan son dakika haberi geldi. Gelen son dakika haberine göre, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii'nde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt’ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğu, eşi tarafından belirlendi.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın cesedine ulaşıldı.

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu. Bir erkeğe ait olan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt'ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba'nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi.

POLİS KATİL YADA KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro Amirliği ekipleri Akbaba'yı parçalara ayıran katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

TEHDİT ETMİŞTİ

Süleyman Akbaba'nın iş arkadaşı Müge Anlı'ya konuştu! "Süleyman'ın 8 kadınla ilişkisi vardı. Komşusuyla da ilişkisi vardı hatta kadının eşi tehdit etmişti. Süleyman'ın başka bir kadınla mesajlaşmasını eşi görmüştü. Bu durumdan kurtulmak için benden yardım istedi. Ben de yardım ettim. Böyle olacağını bilsem yapmazdım. İnşallah hayattadır." diyen iş arkadaşı, Akbaba'nın ilişkisi olduğunu düşündüğü komşusundan şüphelendiğini ifade etti.