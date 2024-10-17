Müge Anlı'da İrem Büyükmert'in kaybında korkunç ayin iddiası! Ritüeller dehşete düşürdü!

Müge Anlı'da ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Serpil Hanım, 25 yaşındaki kızı İrem Büyükmert'i aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 29 Temmuz pazartesi günü annesiyle birlikte yaşadığı evi terk eden İrem'in Kocaeli Çayırova'daki halasının yanına yerleştiği öğrenildi. İrem'in 11 Ekim cuma günü buradan da ayrılarak, kayıplara karıştığı bilgisine ulaşıldı. İrem'in annesi kızının son zamanlarda çok değiştiğine dikkat çekerek, İrem'in belirli ritüeller yaptığını ve tılsımlar taşıdığını söyledi. Yayına mesaj gönderen İrem, annesinin kendisini öldürmeye çalıştığını ifade etti.