SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Müge Anlı'da İrem Büyükmert'in kaybında korkunç ayin iddiası! Ritüeller dehşete düşürdü!
Haberler Yaşam Videoları

Müge Anlı'da İrem Büyükmert'in kaybında korkunç ayin iddiası! Ritüeller dehşete düşürdü!

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 16:43 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 16:43

Müge Anlı'da ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Serpil Hanım, 25 yaşındaki kızı İrem Büyükmert'i aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 29 Temmuz pazartesi günü annesiyle birlikte yaşadığı evi terk eden İrem'in Kocaeli Çayırova'daki halasının yanına yerleştiği öğrenildi. İrem'in 11 Ekim cuma günü buradan da ayrılarak, kayıplara karıştığı bilgisine ulaşıldı. İrem'in annesi kızının son zamanlarda çok değiştiğine dikkat çekerek, İrem'in belirli ritüeller yaptığını ve tılsımlar taşıdığını söyledi. Yayına mesaj gönderen İrem, annesinin kendisini öldürmeye çalıştığını ifade etti.

Müge Anlıda ilginç olay! İrem Büyükmerte ne oldu? Korkunç ayin iddiası! Ritüeller dehşete düşürdü
Müge Anlı'da ilginç olay! İrem Büyükmert'e ne oldu? Korkunç ayin iddiası! Ritüeller dehşete düşürdü

SIRADAKİ VİDEO
Bursa'da tek teker ilerleyen motosikletli maganda kamerada
17.10.2024Perşembe
Bayburt’ta yaylalar beyaz örtüyle kaplandı
17.10.2024Perşembe
Sivas’ta korkutan deprem! Uzman isim: “Ölü fay harekete geçti”
17.10.2024Perşembe
Çorum'da feci kaza! Minibüs ile tanker çarpıştı:1 ölü, 14 yaralı
17.10.2024Perşembe
Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kış geliyor
17.10.2024Perşembe
Bunlar da Var
Fatih’te tramvayın çarptığı yaya yaralandı 01:10
Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı
16.10.2024Çarşamba
Sevan Nişanyan’dan soydaşı Daron Acemoğlu’na zehir zemberek sözler 03:57
Sevan Nişanyan'dan soydaşı Daron Acemoğlu'na zehir zemberek sözler
16.10.2024Çarşamba
Umut Akyürek’in yardım çığlığı: Kızım madde bağımlısı, babasına 2 kez bıçakla saldırdı 03:00
Umut Akyürek’in yardım çığlığı
17.10.2024Perşembe
Hizbullah yine vurdu sirenler çalıyor! 12:17
Hizbullah yine vurdu sirenler çalıyor!
17.10.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA