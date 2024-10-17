Müge Anlı'da yine ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı. Serpil Hanım, 25 yaşındaki kızı İrem Büyükmert'i aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

İstanbul'da annesi ile birlikte yaşayan Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencisi 25 yaşındaki İrem Büyükmert, 29 Temmuz pazartesi günü evi terk etti. Anne Serpil Hanım daha sonra İrem'in Kocaeli Çayorova'daki halasının yanına yerleştiğini ifade etti. Serpil Hanım, kızının 11 Ekim cuma günü buradan da ayrılarak kayıplara karıştığı bilgisini paylaştı.