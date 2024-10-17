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Müge Anlı'da ilginç olay! İrem Büyükmert'e ne oldu? Korkunç ayin iddiası! Ritüeller dehşete düşürdü

Müge Anlı'da ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Serpil Hanım, 25 yaşındaki kızı İrem Büyükmert'i aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 29 Temmuz pazartesi günü annesiyle birlikte yaşadığı evi terk eden İrem'in Kocaeli Çayorova'daki halasının yanına yerleştiği öğrenildi. İrem'in 11 Ekim cuma günü buradan da ayrılarak, kayıplara karıştığı bilgisine ulaşıldı. İrem'in annesi kızının son zamanlarda çok değiştiğine dikkat çekerek, İrem'in belirli ritüeller yaptığı ve tılsımlar taşıdığını söyledi. Yayına mesaj gönderen İrem, annesinin kendisini öldürmeye çalıştığını ifade etti.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 15:39 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:03
Müge Anlı’da ilginç olay! İrem Büyükmert’e ne oldu? Korkunç ayin iddiası! Ritüeller dehşete düşürdü

Müge Anlı'da yine ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı. Serpil Hanım, 25 yaşındaki kızı İrem Büyükmert'i aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı’da ilginç olay! İrem Büyükmert’e ne oldu? Korkunç ayin iddiası! Ritüeller dehşete düşürdü

İstanbul'da annesi ile birlikte yaşayan Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencisi 25 yaşındaki İrem Büyükmert, 29 Temmuz pazartesi günü evi terk etti. Anne Serpil Hanım daha sonra İrem'in Kocaeli Çayorova'daki halasının yanına yerleştiğini ifade etti. Serpil Hanım, kızının 11 Ekim cuma günü buradan da ayrılarak kayıplara karıştığı bilgisini paylaştı.

Müge Anlı’da ilginç olay! İrem Büyükmert’e ne oldu? Korkunç ayin iddiası! Ritüeller dehşete düşürdü

"PENCEREDE MELEK GÖRDÜM"

Serpil Hanım, kızının son zamanlarda değiştiğine işaret ederek, "Benim elimden bir şey yemiyordu. Gül suyu ile yıkanıyordu. Bence algım açıldı. 3. Gözüm açıldı. Pencerede melek gördüm. Ben özel ve seçilmiş biriyim diyordu." İfadelerini kullandı.

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