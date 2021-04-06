Müge Anlı Büşra ve Beyza Yılmaz kardeşlerin annesini buldu! 3 günlükken annelerinden ayrılan ikizlerin filmleri aratmayan öyküsü...

3 günlükken ayrıldılar 31 yaşında buldular. Büşra ve Beyza Yılmaz Müge Anlı canlı yayınında izleyicilere duygusal anlar yaşattı. 3 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen Beyza ve Büşra kardeşler, biyolojik ailelerine bulabilmek için Müge Anlı'ya katıldı. Ankara'da 6 Mart 1990 tarihinde evlatlık verilen kardeşler, annelerinin sesini ilk kez duydu. İşte Atv'nin reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (6 Nisan 2021 Salı) yaşananlar...

Filmleri aratmayan bir öykü... Doğar doğmaz evlatlık verilen ikizler, yıllar sonra ailelerini aramaya geldiler. Hiç görmedikleri aileleriyle ilgili sıcak gelişme... 31 yıl sonra ikizlerin anneleri bulundu. Büşra ve Beyza'nın ablası canlı yayında…