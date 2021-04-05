Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 5 Nisan Pazartesi

Müge Anlı'da bugün (5 Nisan 2021) son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Merdivenden mi düştü kavga da mı yaralandı? Çelişkili açıklamalar... İhmal mi kasıt mı? Ayten Sevim'in ölümündeki soru işaretleri araştırılıyor. Erol Karakoç'a pahalıya patlayan fatura! Sevgilisine 1 milyon 200 bin kaptırdı eşiyle Atv canlı yayınına katıldı. Manisalı çiftçinin ölümü... Sezai Harman'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme... Tekirdağ Çorlu'da kayboldu, hiçbir haber alınamadı. Bir anda açılan telefon, kuşkulandıran mesajlar... Emine Keleş 8 Mart'tan bu yana nerede? Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında...

Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (5 Nisan Pazartesi) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

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