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Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 5 Nisan Pazartesi

Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 5 Nisan Pazartesi
05.04.2021 10:19
Ana Sayfa 00:58
Akın Akınözü'nün sevgilisi...
Ana Sayfa 02:11
BIST 100! 5 Nisan Borsa...
Ana Sayfa 01:32
MSB'den skandal bildiriye sert...
Ana Sayfa 02:05
Sözcü'nün Atatürk'ün evi ile...
Ana Sayfa 02:14
Feci kaza kamerada!
Ana Sayfa 00:43
Bildirinin 1 numarası,...
Ana Sayfa 00:57
Toroğlu'dan flaş yorum!...
Ana Sayfa 00:43
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz...
Ana Sayfa 00:51
Akşener'den darbe imalı...
Ana Sayfa 03:10
Başkan Erdoğan'dan kritik...
Ana Sayfa 00:44
Akıncı 15. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 00:10
Saba kahkahasını 90 bin TL'ye...

Müge Anlı'da bugün (5 Nisan 2021) son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Merdivenden mi düştü kavga da mı yaralandı? Çelişkili açıklamalar... İhmal mi kasıt mı? Ayten Sevim'in ölümündeki soru işaretleri araştırılıyor. Erol Karakoç'a pahalıya patlayan fatura! Sevgilisine 1 milyon 200 bin kaptırdı eşiyle Atv canlı yayınına katıldı. Manisalı çiftçinin ölümü... Sezai Harman'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme... Tekirdağ Çorlu'da kayboldu, hiçbir haber alınamadı. Bir anda açılan telefon, kuşkulandıran mesajlar... Emine Keleş 8 Mart'tan bu yana nerede? Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında...


Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (5 Nisan Pazartesi) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

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