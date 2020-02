Mübarek üç aylar başladı! Üç aylar namazı kaç rekat? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? 25.02.2020 19:42

3 aylar boyunca okunacak esmalar, ve tesbihler nelerdir, 3 aylar karşılama namazı ve Recep ayı birinci gün kılınacak namaz kaç rekattır, hangi dualar okunur? Soruları merak ediliyor. Müslüman alemi için önemi büyük mübarek Ramazan ayının habercisi olan 3 aylar yarın, 25 Şubat salı günü başlıyor. Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4'ü bu aylardadır.Recep ve Şaban ayı rahmet ayı olan Ramazan ayının habercisidir. Kutsal sayılan bu aylarda ibadetler arttırılır. Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda daha hassas davranır.

Müslümanlar için mübarek aylardan biri olan Recep ayı yarın, 25 Şubat Salı günü başlıyor. Her gününde her saatinde ayrı bir faziletin olduğu bu Allah'ın ayında nasıl dua edilmeli, bu ayı nasıl ibadet ederek geçirmeli, Hz. Muhammed bu aylarda neler yapardı? Soruları oldukça merak ediliyor. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere la ilahe illallah, 100 kere de Muhammedürresulullah diye bu tesbihe devam edilir. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilecektir. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 27 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Bu yıl Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü başlayacak.

ÜÇ AYLARDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

PEYGAMBERİMİZ 3 AYLARIN MANEVİ DEĞERİNE DEĞİNMİŞTİR

Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

"Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

3 AYLARDA HZ. MUHAMMED'İN DUASI NEYDİ?

Önce, üç aylarımız boyunca hep tekrar edeceğimiz Hz. Muhammed'in şu özel duasıyla girelim konumuza:

-Allah'ım, mübarek kıl bize Recep ve Şaban'ı; affımıza vesile eyle Şehr-i Ramazan'ı!

RECEP AYI İBADETİ VE NAMAZI NEDİR?

Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir.

Selman-ı Farisi(ra)dan rivayet ediliyor ki:

Receb-i Şerif'in hilali girdiğinde Efendimiz (sav) bana hitaben buyurdular ki:

-''Ey selman! Her kim ki Receb ayında her rekatta BİR FATİHA, ÜÇ İHLAS ve ÜÇ de KAFİRUN SURESİ'ni okuyarak otuz rekat namaz kılarsa Allhü teala (cc) hazretleri o kimsenin günahlarını af ve mağfiret eder. Ona senenin tamamını oruç tutmuş sevabı verir. Gelecek seneye kadar namaz kılanlardan yazılır. Her gün onun için bedir şehitlerinden bir şehidin ameli kadar ameli yükselir.''

Receb ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılınır. Sonra samimiyetle günahlara tövbe edilir. 111 defa "Allahümme salli ala Muhammed" diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. 1660 defa "ya Allah" diye tesbih çekilir.

ÜÇ AYLAR BOYUNCA OKUNACAK ESMALAR TESBİHLER

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere la ilahe illallah, 100 kere de Muhammedürresulullah diye bu tesbihe devam edilir. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilecektir.

1100 defa la ilahe illallah

100 defa Muhammedürresulullah

100 defa ya Allah

111 defa Allahümme salli ala Muhammed

ŞABAN AYI VE İBADETİ NELERDİR?

Üç ayların ikincisi olan Şaban, kelime manası itibariyle "dağılan", "saçılan" manalarına gelmektedir. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz, Şaban ayında Ramazan için pek çok hayır dağıldığı için bu aya bu ismin verildiğini ifade etmektedir. Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir fatiha 5 ihlas okumak suretiyle (yani ikinci rekatta dilediğini oku fatihadan sonra), on iki rekat kılarsa (2 rekatta bir selam ile) Allahu Teala ona on ikibin şehid sevabı verir. Kendisine oniki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.

Şaban Ayı'nın ilk günü kılınacak namaz: 2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu…) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık,hiç bir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur. Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur. Her kim Şabanın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür. Her hangi bir aydan 13-14-15.günler olan eyyam-ı bıyd –ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne onbin sene, ikinci gününede yüzbin sene, üçüncü günde yüzbin senelik ecir verir. On beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edin. O günü cinler, kuşlar, yabani hayvanlar, davarlar, denizin balıkları, böcekler oruçlu geçirir. Her kim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır.

"Şüphesiz ALLAH o sene ölecekleri bu ayda yazar. Bende ecelim geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum." Buyurdu peygamber efendimiz (S.A.V.)

ÜÇ AYLARDA NASIL İBADET EDİLİR?

"Bu ay ve sonraki iki ay, bizlere sunulmuş büyük bir fırsattır. Fırsatı değerlendirmeliyiz. Belki bir daha bu fırsatı yakalayamayız. Geçen sene bu günleri yaşayıp, bugün aramızda olmayanlar yok mu? Günahlardan pişman olarak kendimize yeni bir rota çizelim. Günahın, düşmanlığın, azgınlığın, zulmün sonu ve faydası yok. Sonu hüsrandır, pişmanlıktır. Gelin tez elden kendimizi sorgulayalım. Fırsatı tepmeyelim.

Nefis muhasebesi yapalım. Bol bol dua edelim. Kaza namazı kılalım. Hastaları ziyaret edelim. Küsleri barıştırıp kalbimizi açalım. İyi işlere devam edelim. Borçlulara yardım edelim. Mazlumun yanında olalım. Yara saran el olalım. Zalimin yüzüne haykıralım. Karanlık sayfaları yırtıp, yeni aydınlık, temiz sayfa açalım."

3 AYLAR KUTLAMA MESAJLARI

* Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. * İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun…

* Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun…. * Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice üç aylara..

* Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun. * Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

* Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Üç aylarınız mübarek olsun.. * Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun..