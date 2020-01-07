Kars'ta aç kalan kurtlar köye indi

Kış mevsiminin etkili olduğu Kars'ın Selim ilçesinde yaban hayvanları yiyecek bulmada sıkıntı yaşamaya başladı. Her tarafın karla kaplı olduğu bölgede yiyecek bulamayan kurtlar, dün gece Kekeç köyüne kadar indi. Bir süre evlerin arasında gezen kurtlar, köpeklerin kokularını alarak havlamaya başlamasıyla köyden ayrıldı.
Kars'ın Selim İlçesi'nde aç kalan kurtlar köye indi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kurtlar, bir süre gezindikten sonra köyden ayrıldı.
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