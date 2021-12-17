Mersin’de yayla yolları karla kaplandı

Mersin’de merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki yaylaların yolları, yoğun kar yağışının ardından karla kaplandı. Karla mücadele çalışmalarına hızla geçen merkez ilçe Toroslar Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları açmaya başladı. Toros Dağlarının eteklerindeki yaylalarda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Birçok yayla yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Toroslar Belediyesi de ilçe sınırları içerisindeki yaylalarda etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, ulaşıma kapanan yolları iş makineleriyle açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatıyor, olası kar yağışına karşı da tedbirlerine devam ediyor.