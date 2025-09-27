PODCAST
Mersin'de yangında ölen nene ve torun yan yana toprağa verildi
Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 19:05
Mersin’in Tarsus ilçesinde alev alev yanan evde hayatını kaybeden nene ile engelli olan torunun cenazesi yan yana toprağa verildi.
