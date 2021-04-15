RAMAZAN İMSAKİYE
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Mersin'de tefeci operasyonu

Mersin'de tefeci operasyonu
15.04.2021 14:04
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Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların kimlik bilgilerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Ç, Ş.E. ve B.D. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde, farklı kişilere ait 10 banka kartı, 4 senet ve tapu ele geçirildi.

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