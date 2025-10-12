PODCAST
Mersin’de Ekim ortasında deniz keyfi
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 12:23
Mersin’in Erdemli ilçesinde tatilciler, ekim ayının ortasında denize girmenin keyfini yaşadı. Toros Dağları’nın zirvelerinde kar görülürken, sahil şeridinde yaz havası hâkim oldu.
