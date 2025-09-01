PODCAST CANLI YAYIN

Mersin’de 16 yaşındaki Hiranur tabanca ile vurularak öldü

Mersin’de park halindeki araçta tabancayla vurulan 16 yaşındaki Hiranur Nilgün A. hayatını kaybederken, aralarında erkek arkadaşının da olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde akşam saatlerinde park halindeki bir otomobilde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, araçta bulunanlardan biri, silahı şaka amaçlı boş zannederek tetiğe bastığında tabanca ateş aldı ve Hiranur vuruldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay sonrası Hiranur'un arkadaşı A.Ş. (19) ile birlikte aynı araçta yer alan N.Ç. ve M.Z.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Genç kızın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verilirken, akşam saatlerinde Hiranur'un bazı yakınları şüpheli A.Ş.'nin evinin önüne gelerek tepki gösterdi. Polis önceden aldığı güvenlik önlemleriyle olası bir taşkınlığı engelledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bunlar da Var

İnegöl’de traktör faciası kamerada: 2 yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor
İnegöl’de traktör faciası kamerada: 2 yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor
Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada
Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada
Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Mısır’da tren raydan çıktı: 3 ölü 94 yaralı
Mısır’da tren raydan çıktı: 3 ölü 94 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle