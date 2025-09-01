Mersin’de 16 yaşındaki Hiranur tabanca ile vurularak öldü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde akşam saatlerinde park halindeki bir otomobilde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün A., tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, araçta bulunanlardan biri, silahı şaka amaçlı boş zannederek tetiğe bastığında tabanca ateş aldı ve Hiranur vuruldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay sonrası Hiranur'un arkadaşı A.Ş. (19) ile birlikte aynı araçta yer alan N.Ç. ve M.Z.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Genç kızın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verilirken, akşam saatlerinde Hiranur'un bazı yakınları şüpheli A.Ş.'nin evinin önüne gelerek tepki gösterdi. Polis önceden aldığı güvenlik önlemleriyle olası bir taşkınlığı engelledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.