Mersin Tarsus'ta seyir halinde alev alan minibüs korku dolu anlar yaşattı! Patlama anları kamerada...

21.07.2020 09:39

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halinde yanan minibüs korku dolu anlar yaşattı.Olay ilçeye bağlı Belen Mahalle yolunda meydana geldi. Yanan minibüste arka arkaya yaşanan patlamalar nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bahçevan idaresindeki Iveco marka 33 NDS 58 plakalı minibüs, Boztepe Mahallesi'nde ikamet eden tarım işçilerini bıraktıktan sonra dönüş yolunda Belen Mahallesi yolunda aniden yanmaya başladı. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekerek, kendini dışarı atta. Alev alev yanan araçta zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanırken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Korku dolu anların yaşandığı yangında patlamalar sırasında çevredeki vatandaşlar kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen Orman İşletmeye ait yangın söndürme aracı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.