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Megakent kar altında

Megakent kar altında
25.01.2022 10:14

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:27
Antalya kent merkezine 29 yıl...
Ana Sayfa 00:44
İstanbul'da özel araçlara...
Ana Sayfa 04:16
Kağıthane Belediye Başkanı...
Ana Sayfa 00:35
Şafak Sezer yardım istedi
Ana Sayfa 00:15
İstanbul’da yoğun kar yağışı...
Ana Sayfa 04:35
Kar yağışı ne zaman bitecek?
Ana Sayfa 54:18
Mustafa Sarıgül'den A Haber'de...
Ana Sayfa 00:30
Bergüzar Korel doğumdan...
Ana Sayfa 09:51
Eşi ve papağanı ortadan...
Ana Sayfa 01:01
İstanbul’da toplu taşımada...
Ana Sayfa 01:47
Karda yolda kalan vatandaştan...
Ana Sayfa 02:51
Başkan Erdoğan'dan CHP'li...

İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası Anadolu yakasında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı ile birlikte Anadolu Yakasında oluşan kartpostallık görüntüler havadan drone ile görüntülendi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, Anadolu Yakasında da etkili oldu. Orman, deniz ve Adalar çevresinde beyaz manzaralar ortaya çıktı. Beyaza bürüne Anadolu Yakası kartpostallık görüntülere sahne oldu. İzleyenleri hayran bırakan İstanbul’un eşsiz şehir manzarası drone ile havadan görüntülendi.

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