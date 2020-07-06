‘Mavi Balina’ ve 'Momo' oyunlarından sonra büyük tehlike! Bu kez de…

06.07.2020 17:15

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Mavi Balina oyunu birçok çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu tehlikeli oyun ile ilgili birçok ülke adımlar atmıştı. Bu oyunun ardından birçok ailenin çocukları için tehlike arz eden "Momo" ortaya çıkmıştı. Şimdilerde ise ‘Mavi Bebek’ adlı oyun aileleri tedirgin ediyor. Çeşitli talimatlarla ilerleyen oyunda, çocuklara yaşlarının kaldıramayacağı düzeyde bir korku seansı yaşatılıyor. Momo oyunundan sonra çocukları tehlikeye sokan ‘Mavi Bebek’ oyunu ile ilgili bilgiler veren Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Engin Dinç, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

"Bu oyunların birçok çeşidi var. Mavi balina, Momo şimdi de Mavi Bebek adlı oyunla çocuklar büyük risk altında. Mavi Bebek aslında fiziksel oynanan, sanal olmayan bir oyun. Banyoda ışığı kapatıp elinizde bir bebek var gibi sallıyorsunuz. Bir efsaneden ortaya çıkan oyunda, kolunuzda ağırlık hissedene kadar sallıyorsunuz.

Bebeğin tırnakları size batıyor. Arkadan 'Bebeğimi bırak' diye bağıran annenin sesi geliyor. Bırakmazsanız deliriyorsunuz veya hayatınızı kaybediyorsunuz. Aslında bir tür korku seansı yaşatılıyor." USMED ARGE Başkanı Engin Dinç, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AİLELERE TAVSİYEM…

"Bu oyunla sosyal medya aracılığıyla çocuklara mesajlar gönderiliyor. Çocuklara mesaj yoluyla verilen talimatlarla oyun başlamış oluyor. Son dönemlerde bu alanla alakalı çok şikayet aldık. Ailelere tavsiyem bu konuda temkinli olmaları. Biz çocuklara dijital yetimler diyoruz çünkü çocuklar dijitale çok bağımlı ve evde aradıkları şeyi oyunlarda buluyorlar."