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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024, 21:47 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 21:47

Maskeli şahıslar, güvercin besleyen adama kurşun yağdırdı

Küçükçekmece’de boş arazide güvercin besleyen bir kişi, kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısında ağır yaralandı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin içindeki kimliği belirsiz, yüzleri maskeli iki şahıs cadde üzerinde boş arazinin yanında durdu. Araçtan inen şüpheliler, boş arazide güvercin besleyen İsmail G.'nin yanına geldi. Adama ellerindeki silahla defalarca ateş eden şüpheliler, geldikleri araca geri binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İsmail G. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması ile ilgili çalışma başlattı.

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