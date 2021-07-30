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Marmaris'te yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımı duygulandırdı!

Marmaris'te yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımı duygulandırdı!
30.07.2021 01:46
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir’in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı. Şahin'in paylaşımında, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuldu.


Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı. Şahin'in paylaşımında, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuldu.
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