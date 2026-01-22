SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıMarmaris Körfezi’nde hortum paniği!Marmaris Körfezi’nde hortum paniği!Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 20:40 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağışla birlikte Marmaris Körfezi açıklarında denizde kısa süreli hortum oluştu. Yalancıboğaz ve körfez içinde ilerleyen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.Bunlar da Var 01:10Malatya’da ölümlü kaza: 25 yaşındaki Enes kurtarılamadı! 21.01.2026Çarşamba 00:24Mersin depremi kamerada! 3.9 ile sallanan Erdemli'den ilk görüntüler geldi 21.01.2026Çarşamba 00:51Başkan Erdoğan ile Shaquille O’Neal'ın atış düellosu kamerada! 21.01.2026Çarşamba 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026SalıCANLI YAYIN