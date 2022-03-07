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Marmaray’da ‘’neden sevişiyorsunuz?’’ kavgası kamerada! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Marmaray’da ‘’neden sevişiyorsunuz?’’ kavgası kamerada! Tekme tokat birbirlerine girdiler
07.03.2022 23:13

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İstanbul Marmaray Kartal istasyonunda ilginç olay! Seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'Neden sevişiyorsunuz' diyerek tekme tokat saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yaşam Videoları

Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'Neden sevişiyorsunuz' diyerek tekme tokat saldırdı.

''TERBİYESİZLİK YAPMAYIN, NEDEN SEVİŞİYORSUNUZ''
Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaray'daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte 'Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü. Tepki gösteren yolcu ile genç yumruklaştı. Marmaray'da bulunan diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler Kartal istasyonunda inerken, diğer yolcu yoluna devam etti.

KAVGA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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