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Marmara'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal

Marmara'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal
25.01.2021 12:04
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Son dakika haberi... Marmara bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. BUDO'ya ait bazı seferler, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.


Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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