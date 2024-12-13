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Manisa’da taksiciye bıçaklı saldırı! Şüpheli yeniden gözaltına alındı!
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Manisa'da taksiciye bıçaklı saldırı! Şüpheli yeniden gözaltına alındı!

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 21:36 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 21:36

Manisa’da ticari taksi şoförünü gasp etmek için bıçakla yaralayan E.Ü., güvenlik kameralarındaki yeni delillerin incelenmesi sonrası tekrar gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı.

Manisa'da bindiği taksi şoförünü gasp etmek için bıçakla saldırarak yaralayan madde bağımlısı şahıs, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından yeniden gözaltına alındı.

Manisa'da 29 Kasım günü bindiği taksici esnafı Hakan Paktan'ı gasp etmek için bıçakla yaralayan saldırgan E.Ü. için güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından yeniden gözaltı kararı verildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "29 Kasım 2024 günü saat 00.00 sıralarında ilimiz Yunusemre ilçesi, Akgedik Mahallesinde ticari taksi sürücüsü H.P.'ye yönelik saldırı olayına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli E.Ü. gözaltına alınmış olup hakkında Sulh Ceza hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Ticari araç içindeki olay anına ait görüntülerin kolluk birimleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza 12 Aralık 2024 tarihinde sunulması üzerine yapılan inceleme sonucu, bu görüntüler yeni delil niteliğinde olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

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