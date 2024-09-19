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Manisa’da feci kaza! Tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Manisa’da feci kaza! Tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 14:25 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 14:25

Manisa'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 08.30 sıralarında Yunusemre ilçesi İzmir-Manisa çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Duran yönetimindeki 45 ADL 790 plakalı motosiklet,önünde seyreden M.İ. idaresindeki 63 ZT 313 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Ömer Duran, olay yerinde hayatını kaybetti.


ile önünde seyir halinde olan M.İ.'nin kullandığı 63 ZT 313 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ömer Duran ve motosikleti yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü Duran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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