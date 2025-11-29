PODCAST CANLI YAYIN
Manisa'da feci kaza: otomobil TIR'ın altında kaldı! 2 ölü

Manisa'da feci kaza: otomobil TIR'ın altında kaldı! 2 ölü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı araçta bulunan karı-koca hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı Mahallesi yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Zihni Başkan (64) idaresindeki 35 AIL 903 plakalı otomobil, tali yoldan dönüş yapmakta olan tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Zihni Başkan ile eşi Saadet Başkan (64) olay yerinde yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.33 sıralarında Akhisar NATO tali yolundan Manisa istikametine dönüş yapan N.O. (48) yönetimindeki 35 BZN 389 plakalı tıra, Kapaklı-Akhisar yönünden gelen otomobilin çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Zihni ve Saadet Başkan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölge güvenlik çemberine alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tır sürücüsü N.O., kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Akhisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle