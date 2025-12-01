Şanlıurfa’da sokakta silahlı kavga: 3 yaralı

MAHALLEDE KORKUNÇ KAVGA

Olay, akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEK, SOPA VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Taraflar birbirlerine pompalı tüfek, kemer, sopa ve bıçakla saldırdı. O.Y. (30) sırtından bıçaklanırken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar arkadaşları tarafından hastanelere götürüldü.

ESNAF DÜKKANLARINI ERKEN KAPATTI

Kavga nedeniyle mahallede panik yaşandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak tarafların ekipler gelmeden olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yaşanan gerginlik bazı esnafın iş yerlerini erken kapatmasına yol açtı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.