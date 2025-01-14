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Manisa’da feci kaza: İki servis aracı çarpıştı! 35 yaralı
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Manisa'da feci kaza: İki servis aracı çarpıştı! 35 yaralı

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 21:21 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 21:21

Manisa Akhisar’da, Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında iki işçi servisi çarpıştı. C.K.’nin kullandığı 45 J 4493 plakalı servis ile T.D.’nin kullandığı 45 J 4497 plakalı servis midibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 45 J 4493 plakalı minibüsteki bazı işçiler araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan işçiler çıkarıldı. Kazada yaralanan 35 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Kaza nedeniyle Akhisar-Manisa karayolunda tek yönlü trafik sağlandı, araçların kaldırılmasının ardından yol normale döndü.

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