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Sakarya’da dehşet: Sevgilisini boğazından bıçakladı!
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Sakarya'da dehşet: Sevgilisini boğazından bıçakladı!

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 20:51 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 20:58

Sakarya Adapazarı’nda, eski polis T.T. sevgilisi I.A.’yı (43) boğazından defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. T.T., 2023 yılında rehin aldığı I.A.’yı bu kez boğazından bıçakladıktan sonra kaçtı. Olayın haber verilmesiyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli T.T. özel harekat polisleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. I.A.'nın, şüpheli hakkında daha önce yaptığı şikayetleri geri çektiği öğrenildi.

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