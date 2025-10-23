PODCAST CANLI YAYIN
Manisa'da başıboş köpekler koyunları telef etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahipsiz başıboş sokak köpekleri saldırdıkları koyun sürüsündeki 3 koyunu telef etti.

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede babasından kalan arazide küçükbaş hayvancılık yapan Kılıç Kaya'ya ait koyunlara merada sahipsiz başıboş sokak köpekleri saldırdı. Saldırıda 3 koyun telef olurken 2 koyun da yaraladı. Saldırıdan korkup kaçan 9 koyunda kaybolurken koyunları arama çalışmaları devam ediyor.


Üretici, Emlakdere gürle yolu boyunca oldukça fazla sayıda sahipsiz sokak köpeğinin olduğunu, yörede ikamet eden vatandaşlardan olmayan, kim olduğu belli olmayan insanlar tarafından gelişi güzel, mama veya yiyecek bırakmak sureti ile sokak köpeği beslediklerini, bunların yöre insanı ve üreticiler için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Korku evinde elektroşoklu darp!

