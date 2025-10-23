Manisa'da başıboş köpekler koyunları telef etti

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede babasından kalan arazide küçükbaş hayvancılık yapan Kılıç Kaya'ya ait koyunlara merada sahipsiz başıboş sokak köpekleri saldırdı. Saldırıda 3 koyun telef olurken 2 koyun da yaraladı. Saldırıdan korkup kaçan 9 koyunda kaybolurken koyunları arama çalışmaları devam ediyor.



Üretici, Emlakdere gürle yolu boyunca oldukça fazla sayıda sahipsiz sokak köpeğinin olduğunu, yörede ikamet eden vatandaşlardan olmayan, kim olduğu belli olmayan insanlar tarafından gelişi güzel, mama veya yiyecek bırakmak sureti ile sokak köpeği beslediklerini, bunların yöre insanı ve üreticiler için tehdit oluşturduğunu belirtti.