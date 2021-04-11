Manisa feci kaza kamerada! 3 kişi feci şekilde can verdi

Manisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil menfeze çarparak hurdaya döndü. Parçalanan araçta bulunan 3 kişi feci şekilde can verdi. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Cenazeler, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu, Matderesi mevkii yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan Salihli yönüne giden Ahmet Doğan Sarıkaya (39) kullandığı 41 NH 802 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil savrularak, yol kenarındaki menfeze çarptı. Otomobil sürücüsü Sarıkaya ile yanındaki Nuri Palabıyık (39) ve Oya Palabıyık (36) sıkıştı. yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki 3 kişiyi sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolden 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

Ölen 3 kişinin cesetleri, güvenlik güçleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat süreyle tek şeritten verilen trafik, kaza yapan otomobilinin çekici yardımıyla aldırılmasını ardından normal seyrine dördü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.