Fatih’te yol verme kavgası: Motosikletli maganda sürücünün telefonu fırlatıp kaçtı!

Fatih Millet Caddesi’nde yol verme tartışması büyüdü; motosikletli sürücü hem araca tekme attı hem de sürücünün telefonunu fırlattı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Fatih'te dün öğle saatlerinde Millet Caddesi üzerinde yol verme nedeniyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede sert bir kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsünün agresif tavrı trafikte dikkat çekti.

Tartışma Büyüdü, Motosikletli Aşağı İndi

Edinilen bilgilere göre motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında başlayan gerginlik, tarafların araçlarını durdurmasıyla devam etti. Motosikletli sürücü, tartışmanın ortasında motosikletten inerek araca tekme attı.

Telefonu Elinden Alıp Yola Fırlattı

Saldırgan sürücü, araç sahibinin elindeki cep telefonunu alarak caddeye doğru fırlattı. Çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla olayı izlerken, sürücünün agresif davranışları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay Yerinden Hızla Uzaklaştı

Telefonu fırlattıktan sonra motosikletine binen sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olayın detayları gündeme taşındı.

