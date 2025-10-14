Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü

RAYLARA ATLADI, YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, saat 15.30 sıralarında Gülsuyu Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tren yolunda yürüdüğü öğrenilen Barış Ö. (35) aniden raylara atladı. Durumu gören vatandaşlar ve istasyon görevlileri durumu hemen ekiplere bildirdi.

SEFERLERDE GEÇİCİ AKSAMA YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Barış Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı yönündeki seferlerde aksama yaşandı ve trenler Maltepe - Esenkent istasyonları arasında tek hat üzerinden işletildi.

CENAZE ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Barış Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından metro seferleri normale dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.