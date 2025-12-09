Pendik’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı karıştırdı

PENDİK'TE SÜRÜCÜ DEHŞETİ: GERİ GERİ GELİP ARACA ÇARPTI

Olay, 7 Aralık akşamı Pendik Kurtköy'de meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

PARK HALİNDEKİ ARACA İKİ KEZ ÇARPTI

Kontrolünü yitiren sürücü, hızla geri geri gelerek sitenin otopark çıkışında park etmeye çalışan başka bir araca çarptı. Bu sırada araca park konusunda yardımcı olan vatandaş büyük panik yaşadı. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden uzaklaştı.

KAMERAYA YANSIYAN İKİNCİ ÇARPIŞMA

Kısa bir süre sonra sürücü, yeniden geri geri gelerek aynı araca bir kez daha çarptı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, çarpışmanın ardından çok sayıda site sakininin kapıya indiği ve sürücüyü araçtan indirerek müdahale etmeye çalıştığı anlar saniye saniye yer aldı.