Haberler Yaşam Videoları Mali suç örgütlerine 43 ilde “Dümen Operasyonu”

Mali suç örgütlerine 43 ilde “Dümen Operasyonu”

Mali suç örgütlerine 43 ilde “Dümen Operasyonu”
16.06.2022 09:32

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:54
Osmaniye'de torbacı...
Yaşam 01:06
Esenyurt'ta düğünde skandal...
Yaşam 02:14
Böyle komşu olmaz olsun!...
Yaşam 00:54
Kocaeli'de 23 yaşındaki eşini...
Yaşam 02:51
İzmit Körfezi siyaha büründü!
Yaşam 01:22
Aile boyu uyuşturucu ticareti!...
Yaşam 01:53
Tur otobüsünün motor kısmına...
Yaşam 01:17
İntihara teşebbüs eden şahıs...
Yaşam 01:11
Torbacılara yönelik uygulama:...
Yaşam 01:04
Vatandaşın ayı ile gülümseten...
Yaşam 01:45
Yaşanan silahlı kavgada yol...
Yaşam 01:42
Silivri'de sağanak yağış su...

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca örgütlü şekilde mali suç işleyen gruplara yönelik sabah saatlerinde 43 ilde eş zamanlı “Dümen Operasyonu” başlatıldı. Yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde bugün sabah saatlerinde 43 ilde eş zamanlı "Dümen Operasyonu" başlatıldı. Mali suç örgütleri üyesi 226 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunan operasyon çerçevesinde 268 şahsın da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete davet edileceği bildirildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA