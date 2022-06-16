Mali suç örgütlerine 43 ilde “Dümen Operasyonu”

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca örgütlü şekilde mali suç işleyen gruplara yönelik sabah saatlerinde 43 ilde eş zamanlı “Dümen Operasyonu” başlatıldı. Yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde bugün sabah saatlerinde 43 ilde eş zamanlı "Dümen Operasyonu" başlatıldı. Mali suç örgütleri üyesi 226 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunan operasyon çerçevesinde 268 şahsın da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete davet edileceği bildirildi.