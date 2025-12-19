PODCAST
Malatya'da yük treni gence çarptı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 11:25
Malatya'da yük treninin çarptığı 17 yaşındaki Sağdıç Buğrahan isimli genç hayatını kaybetti.
